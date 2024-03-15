https://news.day.az/officialchronicle/1645010.html Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера
Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера
15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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