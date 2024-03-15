Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера

15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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