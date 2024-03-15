https://news.day.az/officialchronicle/1645026.html Президент Ильхам Алиев принял председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса - ФОТО
15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Дэнниса Фрэнсиса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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