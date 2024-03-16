https://news.day.az/officialchronicle/1645284.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с закупленными современными автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с закупленными современными автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО
16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с современными автомобилями скорой медицинской помощи, закупленными Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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