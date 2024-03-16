Президент США направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с праздником Новруз, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.