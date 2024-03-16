Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом

Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

"Наша дружба, братство основаны на глубоких исторических корнях. На протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Межгосударственные отношения построены на этом прочном фундаменте", - отметил Президент Азербайджана.