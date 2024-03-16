https://news.day.az/officialchronicle/1645370.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии
Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.
"Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги", - подчеркнул глава государства.
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