Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов
Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам, в прошлом году он вырос примерно на 15 процентов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
"Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата", - отметил Президент Азербайджана.
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