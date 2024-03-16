Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам, в прошлом году он вырос примерно на 15 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

"Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата", - отметил Президент Азербайджана.