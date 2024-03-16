https://news.day.az/officialchronicle/1645377.html Президент Ильхам Алиев: Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом
Президент Ильхам Алиев: Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом
Азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
"В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло 8, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом", - добавил глава государства.
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