Президент Ильхам Алиев: Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом

Азербайджанский газ экспортируется через Грузию в несколько стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

"В целом, количество стран, получающих азербайджанский газ, достигло 8, и это не предел. В ближайшем будущем количество этих стран увеличится. Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана растет и будет расти с каждым годом", - добавил глава государства.