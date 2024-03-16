https://news.day.az/officialchronicle/1645379.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе
16 марта в Баку началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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