Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе

16 марта в Баку началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется