Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия во все времена поддерживали суверенитет друг друга

Мы всегда выступали с заявлениями в поддержку суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга, поддерживали друг друга во время голосования в соответствующих международных организациях. Эта поддержка будет продолжена и впредь.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.