https://news.day.az/officialchronicle/1645549.html Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО один на один - ФОТО
Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО один на один - ФОТО
17 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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