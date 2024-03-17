Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО один на один

17 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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