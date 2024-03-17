https://news.day.az/officialchronicle/1645553.html Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО выступили с заявлениями для прессы
17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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