https://news.day.az/officialchronicle/1645567.html Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы модернизируем наш оборонный потенциал и сегодня можем продемонстрировать высокий уровень профессионализма", - добавил глава государства.
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