Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам

Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы модернизируем наш оборонный потенциал и сегодня можем продемонстрировать высокий уровень профессионализма", - добавил глава государства.