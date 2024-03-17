https://news.day.az/officialchronicle/1645568.html Президент Ильхам Алиев: Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю
Президент Ильхам Алиев: Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю
Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству", - отметил глава государства.
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