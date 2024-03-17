Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией

Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения", - подчеркнул глава государства.