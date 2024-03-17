https://news.day.az/officialchronicle/1645569.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения", - подчеркнул глава государства.
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