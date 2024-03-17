https://news.day.az/officialchronicle/1645572.html Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29
Президент Ильхам Алиев пригласил Йенса Столтенберга посетить в ноябре Азербайджан для участия в СОР29
Азербайджан был единогласно избран страной, которая примет у себя конференцию COP29. Это знак признания наших усилий в области зеленого перехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"У нас богатые природные ресурсы и ископаемое топливо, и мы вместе с нашими партнерами вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. Я пригласил господина генерального секретаря посетить нас в ноябре этого года в любом качестве и принять участие в нашей важной конференции", - отметил глава государства.
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