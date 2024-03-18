Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.

Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.