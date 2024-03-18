Президент Ильхам Алиев: Я уже в четвертый раз развожу праздничный костер на освобожденной карабахской земле

Я уже в четвертый раз развожу праздничный костер на освобожденной карабахской земле. В 2021 году праздничный костер был разожжен в Шуше, в 2022 году - в Суговушане, в прошлом году - в селе Талыш, а на этот раз - в городе Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Глава государства подчеркнул, что это большое счастье.