Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен", - отметил глава государства.