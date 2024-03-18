https://news.day.az/officialchronicle/1645738.html Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм
Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.
"В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен", - отметил глава государства.
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