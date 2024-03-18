Президент Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция – это торжество несгибаемого духа азербайджанского народа

Успешно проведенная шесть месяцев назад антитеррористическая операция - это торжество международного права, торжество несгибаемого духа азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Мы еще раз показали, что не свернем со своего пути, какие бы силы ни стояли за Арменией, мы добьемся своего и уже добились", - подчеркнул глава государства.