https://news.day.az/officialchronicle/1645739.html Президент Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция – это торжество несгибаемого духа азербайджанского народа
Президент Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция – это торжество несгибаемого духа азербайджанского народа
Успешно проведенная шесть месяцев назад антитеррористическая операция - это торжество международного права, торжество несгибаемого духа азербайджанского народа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.
"Мы еще раз показали, что не свернем со своего пути, какие бы силы ни стояли за Арменией, мы добьемся своего и уже добились", - подчеркнул глава государства.
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