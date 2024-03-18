Президент Ильхам Алиев: К сожалению, итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении

К сожалению, итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении. Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Напомнив, что после Второй Карабахской войны Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на наших землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую "Нагорно-Карабахскую республику", глава государства подчеркнул, что все это абсолютно противоречит международную праву, а самое главное, - воле азербайджанского народа.