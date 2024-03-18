Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов о том, что Ханкенди является азербайджанской землей

В поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, отметил, что Ханкенди является древней азербайджанской землей, заложен Панахали ханом. Он также подчеркнул, что и в советское время Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана азербайджанскими архитекторами и строителями. Президент отметил, что автором здания областного партийного комитета в Ханкенди являлся Гасан Меджидов, здания областного исполкома - Насруллах Кенгерли, а здания гостиницы - Энвер Гасымзаде.