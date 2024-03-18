Президент Ильхам Алиев: Отныне все должны считаться с нами

Все мы после Второй Карабахской войны живем с чувством гордости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом ", - заявил глава государства.