https://news.day.az/officialchronicle/1645750.html Президент Ильхам Алиев: Отныне все должны считаться с нами
Президент Ильхам Алиев: Отныне все должны считаться с нами
Все мы после Второй Карабахской войны живем с чувством гордости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.
"Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом ", - заявил глава государства.
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