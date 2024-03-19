Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Илахыр чершенбе»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с "Илахыр чершенбе".

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится: "С Илахыр чершенбе!".