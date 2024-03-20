Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья и долгих лет жизни! Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Сил и терпения их родным и близким! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре