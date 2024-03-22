Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент, дорогой Брат.

Рад передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз, который ежегодно отмечается как символ возрождения природы и пробуждения земли.

Новруз, являющийся древней традицией с многовековой историей, - предвестник дней, полных надежд и благополучия. Уверен, что в этот знаменательный день, который является важной частью нашей общей культуры, наши дружественные и братские отношения еще больше укрепятся.

Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания", - говорится в письме.