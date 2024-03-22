Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан ханым,

От имени турецкого народа и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ по случаю Новруза - праздника надежд, обновления и солидарности, который тысячелетиями является нашей общей традицией.

С надеждой на то, что мы вместе будем нести любовь, единство и братство, являющиеся символом Новруза, за пределы наших стран и регионов, желаю Вашему превосходительству здоровья, счастья и успехов, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благополучного года", - говорится в письме.