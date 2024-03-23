Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Crocus City Hall в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.