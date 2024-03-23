https://news.day.az/officialchronicle/1646672.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Crocus City Hall в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
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