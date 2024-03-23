Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Пакистана Асифа Али Зардари

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари по случаю Дня Пакистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан - Дня Пакистана.

Нас радует развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном по восходящей линии. Вызывает удовлетворение расширение с каждым днем наших межгосударственных связей, построенных на таких прочных основах, как религиозно-культурные корни и братство, укрепление нашего стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Сегодня наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях служит интересам наших стран и народов, еще больше сближая их друг с другом. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы благодарны Пакистану за его постоянную поддержку и справедливую позицию в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и решительно прилагать совместные усилия, направленные на развитие многоплановых азербайджано-пакистанских отношений, расширение нашего сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Пакистана благополучия и процветания", - говорится в письме.