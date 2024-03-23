Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Пакистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и Ваш братский народ по случаю 23 марта - Дня Пакистана и передаю наилучшие пожелания.

Пакистан - близкий друг, брат и надежный партнер Азербайджана. Мы придаем особое значение расширению во всех сферах наших межгосударственных связей, имеющих большой потенциал, в том числе дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства. Взаимопонимание и интенсивный политический диалог на высшем уровне сформировали для этого благоприятную почву и возможности.

Вызывают удовлетворение плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка наших братских стран как в двустороннем порядке, так и в рамках международных структур. Азербайджанский народ всегда высоко ценит постоянную поддержку и справедливую позицию Пакистана в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны.

В настоящее время имеются хорошие условия для расширения нашего взаимодействия как в торгово-экономической, так и в транспортной, энергетической, оборонной, гуманитарной и других сферах. Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия во имя укрепления азербайджано-пакистанских традиционно дружественных отношений, развития нашего многопланового сотрудничества и дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства.

С надеждой на скорую встречу с Вами в Баку желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.