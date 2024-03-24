Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
24 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава нашего государства от своего имени и от имени народа Азербайджана еще раз выразил Владимиру Путину, народу России, членам семей и близким погибших соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус Сити Холл", пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Заявив, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот чудовищный террористический акт, Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна и народ в эти трудные часы находятся рядом с Россией и российским народом.
Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.
Главы государств подчеркнули, что совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и впредь.
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