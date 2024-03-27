Президент Эквадора поздравил Президента Ильхама Алиева

Конституционный Президент Республики Эквадор Даниэль Нобоа Азин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

С чувством большой радости передаю Вам поздравления по случаю победы на выборах, состоявшихся в Азербайджанской Республике в феврале этого года.

Выражаю желание продолжать дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами.

Надеюсь, что Ваше руководство и впредь будет приносить процветание всему народу Азербайджана", - говорится в письме.