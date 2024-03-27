https://news.day.az/officialchronicle/1647476.html Президент Эквадора поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Эквадора поздравил Президента Ильхама Алиева
Конституционный Президент Республики Эквадор Даниэль Нобоа Азин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
С чувством большой радости передаю Вам поздравления по случаю победы на выборах, состоявшихся в Азербайджанской Республике в феврале этого года.
Выражаю желание продолжать дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами.
Надеюсь, что Ваше руководство и впредь будет приносить процветание всему народу Азербайджана", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре