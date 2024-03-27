Эльчин Бабаев назначен ректором БГУ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Бакинского государственного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, ректором Бакинского государственного университета назначен Эльчин Сафаралы оглу Бабаев.