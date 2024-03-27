https://news.day.az/officialchronicle/1647524.html Эльчин Бабаев назначен ректором БГУ - Распоряжение
Эльчин Бабаев назначен ректором БГУ - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Бакинского государственного университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, ректором Бакинского государственного университета назначен Эльчин Сафаралы оглу Бабаев.
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