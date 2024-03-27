https://news.day.az/officialchronicle/1647525.html Внесены изменения в Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана - Указ
Внесены изменения в Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, отменен подпункт 5.6.9 устава.
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