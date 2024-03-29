Президент Болгарии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

29 марта Президент Республики Болгария Румен Радев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Румен Радев выразил сожаление в связи с тем, что его запланированный визит в Баку неожиданно был отложен по причине внутриполитических обязательств в стране.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для развития партнерства между двумя странами в области энергетики, инвестиций, транспортного сообщения, а также поощрения деловых контактов. Кроме того, отмечено, что в процессе согласования в рабочем порядке находятся двусторонние документы для расширения договорно-правовой базы. В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули, что новые даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.