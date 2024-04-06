https://news.day.az/officialchronicle/1650236.html Увеличено число заместителей министра энергетики Азербайджана - Указ
Увеличено число заместителей министра энергетики Азербайджана - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве энергетики Азербайджанской Республики".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, число заместителей министра энергетики, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики, увеличено с 3 до 4.
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