Увеличено число заместителей министра энергетики Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве энергетики Азербайджанской Республики".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, число заместителей министра энергетики, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики, увеличено с 3 до 4.