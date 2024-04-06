https://news.day.az/officialchronicle/1650242.html Внесены изменения в структуру Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Распоряжение
Внесены изменения в структуру Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Структуру Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, отменены части 2 и 4 документа.
Тем самым упразднены Департамент по репатриации и Департамент международных связей, информации и пресс-службы.
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