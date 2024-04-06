Внесены изменения в структуру Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Структуру Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, отменены части 2 и 4 документа.

Тем самым упразднены Департамент по репатриации и Департамент международных связей, информации и пресс-службы.