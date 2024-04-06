https://news.day.az/officialchronicle/1650276.html Президент Турецкой Республики Северного Кипра позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Турецкой Республики Северного Кипра позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
6 апреля Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Эрсин Татар выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за создание в Милли Меджлисе Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.
Глава нашего государства отметил, что создание рабочей группы по межпарламентским связям внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими народами.
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