Рамин Мамедов назначен председателем Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Аламшах оглу Мамедова председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.