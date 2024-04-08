https://news.day.az/officialchronicle/1650548.html Рамин Мамедов назначен председателем Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями
Рамин Мамедов назначен председателем Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Аламшах оглу Мамедова председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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