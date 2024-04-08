В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателей ряда судов и судебных коллегий, а также судей судов первой инстанции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.