https://news.day.az/officialchronicle/1650598.html В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов - Распоряжение
В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателей ряда судов и судебных коллегий, а также судей судов первой инстанции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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