В Азербайджане изменился порядок приема на госслужбу в сфере информационных технологий

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, лица, претендующие на прием на должности, предусмотренные в сфере информационных технологий и для высшего начальствующего состава, освобождаются от этапа тестовых экзаменов конкурса.