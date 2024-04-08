https://news.day.az/officialchronicle/1650599.html В Азербайджане изменился порядок приема на госслужбу в сфере информационных технологий - Указ
В Азербайджане изменился порядок приема на госслужбу в сфере информационных технологий - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, лица, претендующие на прием на должности, предусмотренные в сфере информационных технологий и для высшего начальствующего состава, освобождаются от этапа тестовых экзаменов конкурса.
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