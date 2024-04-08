https://news.day.az/officialchronicle/1650607.html В Азербайджане будет реконструирован Ширванский оросительный канал - Распоряжение
В Азербайджане будет реконструирован Ширванский оросительный канал - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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