В Азербайджане будет реконструирован Ширванский оросительный канал

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.