Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Гаджигабуле

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района.

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