https://news.day.az/officialchronicle/1650827.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Гаджигабуле - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Гаджигабуле - ФОТО
9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района.
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