https://news.day.az/officialchronicle/1650862.html Президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа
9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гянджа, возложил к нему цветы.
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