Президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гянджа, возложил к нему цветы.