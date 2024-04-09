https://news.day.az/officialchronicle/1650868.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды на земельные участки, принадлежащие ООО "Agro Dairy" в Гаджигабуле - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды на земельные участки, принадлежащие ООО "Agro Dairy" в Гаджигабуле - ФОТО
9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на 4200 га земельных участков, принадлежащих ООО "Agro Dairy", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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