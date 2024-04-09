Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Экологического паркового комплекса в городе Гянджа

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством Экологического паркового комплекса в городе Гянджа, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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