Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Габала, принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Гаджиалылы" ОАО "Азеришыг" и Регионального учебного центра.

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