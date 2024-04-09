https://news.day.az/officialchronicle/1650918.html Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район - ФОТО
9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Габала, принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Гаджиалылы" ОАО "Азеришыг" и Регионального учебного центра.
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