Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

9 апреля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Турции поздравил главу нашего государства с праздником Рамазан, передал пожелания процветания нашему народу.

Выразив признательность за оказанное внимание и поздравление, Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником, пожелал благополучия народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения будут и дальше развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.