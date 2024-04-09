Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Габала

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев посетил установленный в городе Габала памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.