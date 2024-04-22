Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева и в российском руководстве, и среди общественности

В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева, которое мы видим и в российском руководстве, а также среди общественности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 апреля Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным один на один в Москве.

"Гейдар Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта (Байкало-Амурской магистрали - ред.), который назывался, как я помню, всесоюзной стройкой, и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас, конечно, очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии. Мы сегодня увидимся позже с теми, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта. Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений", - отметил глава Азербайджанского государства.